Про це розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр імені короля Данила Іван Петричак в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує 24 Канал.

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Ситуація у Часовому Яру залишається важкою

За словами Петричака, ситуація в зоні їхньої відповідальності за останній тиждень критично не змінилася.

Ворог намагається тиснути з усіх боків і просуватися вперед. Сили оборони стримують фронт. Росіяни продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру, зрівнюючи з землею Часів Яр авіабомбами, артилерією, намагаючись штурмувати місто групами та піхотою. Ситуація залишається важкою,

– зазначив він.

Він розповів, що у місті важко дихати і гасити пожежі.

"Спека висушує траву, ліси, дерева. Хаотичні обстріли росіян підпалюють траву і випалюють поля. Дихати важко, спека впливає на відчуття, але найбільше дошкуляють пожежі, які дуже важко гасити під обстрілами", – розповів Іван Петричак.