Об этом пишут в Министерстве обороны Великобритании в соцсети X (ранее твитер).

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Что будет делать Россия в случае новой волны мобилизации

Как отметили в сводке, 11 июля российская независимая медиа-организация "Медуза" сообщила, что правительство России внедряет "систему обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и не допустить их побега из страны. Отмечается, что система должна быть полностью функциональной к осени 2024 года.

Согласно данным британской разведки, Россия ежегодно проводит 2 призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.

Там добавили, что сотни тысяч жителей России покинули страну после объявления частичной мобилизации в 2022 году, и они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, что повлияло на рынок труда.

Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации,

– указали в Минобороны Великобритании.