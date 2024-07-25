Бажання йти вмирати взагалі у росіян немає. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що 20 тисяч доларів пропонують лише в московському регіоні для спеціалістів, які виконуватимуть високофункціональні завдання.

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Чи менше росіян хочуть йти на війну

Здебільшого Росія набирає простих солдатів в соціально неадаптованих регіонах і пропонує їм значно менші суми. Там ніхто не питає, чи готова людина підписувати контракт. Просто змушують це робити.

Чи менше людей готові до цього? Так, безумовно, менше, тому що загальні втрати становлять орієнтовно 1 мільйон. Я маю на увазі не тільки загиблих чи зниклих безвісти, а й тих, які зазнали поранень, несумісних з поверненням на поле бою. Це вже має певні соціальні наслідки,

– зауважив Михайло Подоляк.

Україна сам на сам з Росією ресурсно не витримає. Росія – це країна великої економіки мілітарного типу. Тепер до неї приєднались 2 стратегічних партнери: Північна Корея, яка надає снаряди й ракети та Іран – дрони й ракети.

Україна воює з тими, проти кого США і ЄС ввели санкції, щоб їх військове виробництво не функціонувало. Але ці санкції не зовсім працювали. Північна Корея та Іран мали великий арсенал накопиченого ресурсу. Вони його передають Росії, яка витрачає все це на полі бою.

Є певні складнощі з економічним ресурсом, санкції працюють. Росія сьогодні виглядає набагато гірше, ніж рік тому. Чи є в неї ресурс для продовження війни? Так. Чи буде це 690 тисяч? Не впевнений, але немає різниці скільки буде, їх треба знищувати,

– наголосив Михайло Подоляк.

Він додав, що робити це можна на дальніх підступах, не занурюючись безпосередньо в прямі боєзіткнення на стрілецькому рівні. Для цього потрібна інша кількість ATACMS, Storm Shadow, інвестиції у дронові виробництва, засоби РЕБ, авіація.

Сьогодні Росія домінує через авіацію та ракети – все це треба прибрати. По-іншому вплинути на країну-агресорку не вдасться. Зі свого боку Україна готова до переговорів, але на справедливих умовах. Вбивця має отримати покарання й сідати за стіл перемовин, розуміючи, що понесе покарання.