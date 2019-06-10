"Громадянська позиція" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
Партія "Громадянська позиція" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. Очолив його лідер політсили Анатолій Гриценка.
"Громадянська позиція" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.
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У першу десятку списку партії "Громадянська позиція" увійшли:
- Анатолій Гриценко – лідер партії
- Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль"
- Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна"
- Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України"
- Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка
- Анатолій Забарило – секретар Львівської міськради
- Петро Ландяк – депутат Тернопільської міськради
- Микола Ладовський – глава івано-франківської обласної організації партії
- Єгор Фірсов – екс-нардеп
- Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ.
Рейтинг партій: інфографіка
Джерело: 24 канал
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