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      "Громадянська позиція" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

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      Партія Громадянська позиція - список кандидатів, хто увійшов у склад партії
      "Громадянська позиція": список кандидатів у депутати на парламентські вабори / Varianty.lviv.ua

      Партія "Громадянська позиція" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. Очолив його лідер політсили Анатолій Гриценка.

      "Громадянська позиція" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      У першу десятку списку партії "Громадянська позиція" увійшли:

      1. Анатолій Гриценко – лідер партії
      2. Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль"
      3. Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна"
      4. Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України"
      5. Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка
      6. Анатолій Забарило – секретар Львівської міськради
      7. Петро Ландяк – депутат Тернопільської міськради
      8. Микола Ладовський – глава івано-франківської обласної організації партії 
      9. Єгор Фірсов – екс-нардеп
      10. Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ.

      парламентські вибори 2019 рейтинг
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Громадянська позиція Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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