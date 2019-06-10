"Громадянська позиція" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

"Громадянська позиція" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

Партія "Громадянська позиція" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. Очолив його лідер політсили Анатолій Гриценка.

Джерело: 24 канал

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