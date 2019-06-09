"Свобода" іде на вибори з "Нацкорпусом" і "Правим Сектором": хто увійшов до списку партії

За списком ВО "Свобода" на парламентські вибори іде об'єднання націоналістів. До нього увійшли представники "Нацкорпусу", ОУН, "Правого Сектору", "Державницької Ініціативи Яроша" і "Конгресу Українських Націоналістів". Список кандидатів представили на з'їзді 9 червня.

ВО "Свобода", "Нацкорпус", "Правий Сектор", "Державницька Ініціатива Яроша", ОУН та КУН йдуть на вибори до Верховної Ради спільним списком. З'їзд, на якому націоналісти заявили про об'єднання та оприлюднили першу десятку списку ВО "Свобода", пройшов у КВЦ "Парковому".

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У першу десятку списку ВО "Свобода" увійшли:

Олег Тягнибок – лідер ВО "Свобода". Андрій Білецький – очільник "Нацкорпусу", екс-командир полку "Азов". Дмитро Ярош – командир Української Добровольчої Армії, екс-голова "Правого Сектору". Андрій Тарасенко – очільник "Правого Сектору". Руслан Кошулинський – заступник голови ВО "Свобода", екс-спікер парламенту. Богдан Бенюк – народний артист України. Родіон Кудряшов – начальник штабу "Нацкорпусу". Олександр Сич – кандидат історичних наук. Пилип Іллєнко – керівник Держкіно України. Юрій Сиротюк – директор центру "Українські студії стратегічних досліджень".

У нас особлива місія: не посоромити слави героїв, захистити майбутнє дітей. Потужна фракція націоналістів повинна бути в парламенті,

– наголосив під час з'їзду очільник ВО "Свобода" Олег Тягнибок.



З'їзд ВО "Свобода", на якому відбулось об'єднання націоналістів/ прес-служба ВО "Свобода"