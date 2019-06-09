"Свобода" идет на выборы с "Нацкорпусом" и "Правым Сектором": кто вошел в список партии

По списку ВО "Свобода" на парламентские выборы идет объединение националистов. В него вошли представители "Нацкорпуса", ОУН, "Правого Сектора", "Национальной Инициативы Яроша" и Конгресса Украинских Националистов. Список кандидатов представили на съезде 9 июня.

ВО "Свобода", "Нацкорпус", "Правый Сектор", "Государственная Инициатива Яроша", ОУН и КУН идут на выборы в Верховную Раду общим списком. Съезд, на котором националисты заявили об объединении и обнародовали первую десятку списка ВО "Свобода", прошел в КВЦ "Парковом".

Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

В первую десятку списка ВО "Свобода" вошли:

Олег Тягнибок – лидер ВО "Свобода". Андрей Билецкий – глава "Нацкорпуса", экс-командир полка "Азов". Дмитрий Ярош – командир Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора". Андрей Тарасенко – глава "Правого Сектора". Руслан Кошулинский – заместитель председателя ВО "Свобода", экс-спикер парламента. Богдан Бенюк – народный артист Украины. Родион Кудряшов – начальник штаба "Нацкорпуса". Александр Сыч – кандидат исторических наук. Филипп Ильенко – руководитель Госкино Украины. Юрий Сиротюк – директор центра "Украинские студии стратегических исследований".

У нас особая миссия: не посрамить славу героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте,

– подчеркнул во время съезда глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.



Съезд ВО "Свобода", на котором состоялось объединение националистов/ пресс-служба ВО "Свобода"