"Свобода" идет на выборы с "Нацкорпусом" и "Правым Сектором": кто вошел в список партии
По списку ВО "Свобода" на парламентские выборы идет объединение националистов. В него вошли представители "Нацкорпуса", ОУН, "Правого Сектора", "Национальной Инициативы Яроша" и Конгресса Украинских Националистов. Список кандидатов представили на съезде 9 июня.
ВО "Свобода", "Нацкорпус", "Правый Сектор", "Государственная Инициатива Яроша", ОУН и КУН идут на выборы в Верховную Раду общим списком. Съезд, на котором националисты заявили об объединении и обнародовали первую десятку списка ВО "Свобода", прошел в КВЦ "Парковом".
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В первую десятку списка ВО "Свобода" вошли:
- Олег Тягнибок – лидер ВО "Свобода".
- Андрей Билецкий – глава "Нацкорпуса", экс-командир полка "Азов".
- Дмитрий Ярош – командир Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора".
- Андрей Тарасенко – глава "Правого Сектора".
- Руслан Кошулинский – заместитель председателя ВО "Свобода", экс-спикер парламента.
- Богдан Бенюк – народный артист Украины.
- Родион Кудряшов – начальник штаба "Нацкорпуса".
- Александр Сыч – кандидат исторических наук.
- Филипп Ильенко – руководитель Госкино Украины.
- Юрий Сиротюк – директор центра "Украинские студии стратегических исследований".
У нас особая миссия: не посрамить славу героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте,
– подчеркнул во время съезда глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Съезд ВО "Свобода", на котором состоялось объединение националистов/ пресс-служба ВО "Свобода"