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      "Свобода" идет на выборы с "Нацкорпусом" и "Правым Сектором": кто вошел в список партии

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      "Свобода" объявила список кандитатов на парламентские выборы
      "Свобода" объявила список кандитатов на парламентские выборы

      По списку ВО "Свобода" на парламентские выборы идет объединение националистов. В него вошли представители "Нацкорпуса", ОУН, "Правого Сектора", "Национальной Инициативы Яроша" и Конгресса Украинских Националистов. Список кандидатов представили на съезде 9 июня.

      ВО "Свобода", "Нацкорпус", "Правый Сектор", "Государственная Инициатива Яроша", ОУН и КУН идут на выборы в Верховную Раду общим списком. Съезд, на котором националисты заявили об объединении и обнародовали первую десятку списка ВО "Свобода", прошел в КВЦ "Парковом".

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      В первую десятку списка ВО "Свобода" вошли:

      1. Олег Тягнибок – лидер ВО "Свобода".
      2. Андрей Билецкий – глава "Нацкорпуса", экс-командир полка "Азов".
      3. Дмитрий Ярош – командир Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора".
      4. Андрей Тарасенко – глава "Правого Сектора".
      5. Руслан Кошулинский – заместитель председателя ВО "Свобода", экс-спикер парламента.
      6. Богдан Бенюк – народный артист Украины.
      7. Родион Кудряшов – начальник штаба "Нацкорпуса".
      8. Александр Сыч – кандидат исторических наук.
      9. Филипп Ильенко – руководитель Госкино Украины.
      10. Юрий Сиротюк – директор центра "Украинские студии стратегических исследований".

      У нас особая миссия: не посрамить славу героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте,
      – подчеркнул во время съезда глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

      Свобода націоналісти Накорпус вибори
      Съезд ВО "Свобода", на котором состоялось объединение националистов/ пресс-служба ВО "Свобода"

      рейтинги партій вибори Верховна Рада

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      Теги: Новости политики Новости Украины Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Олег Тягнибок ВО "Свобода"
      Источник: 24 канал
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