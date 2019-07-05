01:56
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Садовий: Коли видавимо медведчуків і бойків з України – тоді буде мир, і на наших умовах

      17 Читать новость на русском
      Андрій Садовий, міський голова Львова
      Андрій Садовий, міський голова Львова / 24 канал

      Лідер партії "Самопоміч" та міський голова Львова Андрій Садовий у ніч на 5 липня в ефірі програми "Право на владу" говорив про небезпеку реваншу людей, які були при влади за Віктора Януковича.

      На запитання ведучої, які загрози реваншу політик бачить в Україні, Андрій Садовий відповів: "Це Медведчук, який скупляє за російські канали. Канали, які промивають мізки українцям. І нема реакції держави!"

      Читайте також: Це останній бастіон перед реваншем людей Януковича, – Садовий про Закон "Про очищення влади"

      "Минулого тижня до України прилітав своїм чартерним літаком керівник "Газпром-Медіа", я говорив про це – але це нікому не цікаво. Росія веде свою політику в Україні, а якщо ще й Бойко-Медведчук зайдуть в парламент – буде набагато страшніше", – попередив політик.

      Усі пропозиції, які йдуть з боку Росії та проросійських політиків – "це брехня і бажання нас одурманити", вважає лідер "Самопомочі.

      Росії треба опиратися. Ми не виграємо цю війну за один день чи за один рік. Але якщо суспільство і політики будуть консолідовані, і ми разом видавимо медведчуків і бойків з України – тоді буде мир. І на наших умовах. Така є правда,
      – підсумував Андрій Садовий.

      А чи буде новий парламент протистояти Віктору Медведчуку – дивіться у програмі "Антикорупційний майдан".

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      4 липня
      2729
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Парламентські вибори 2019 Віктор Янукович Віктор Медведчук Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича
      4 липня , 23:00 Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича
      Ірина Шиба 407
      Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      4 липня , 22:25 Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      2349
      Луганчане учатся у звезд российской эстрады
      4 липня , 22:00 Луганчане учатся у звезд российской эстрады
      Ольга Черненко 611
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      4 липня , 20:01 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 546
      Як НБУ планує захищати фінанси українців
      4 липня , 19:00 Як НБУ планує захищати фінанси українців
      Яніна Ткачук 906
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук