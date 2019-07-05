Садовий: Коли видавимо медведчуків і бойків з України – тоді буде мир, і на наших умовах

Лідер партії "Самопоміч" та міський голова Львова Андрій Садовий у ніч на 5 липня в ефірі програми "Право на владу" говорив про небезпеку реваншу людей, які були при влади за Віктора Януковича.

На запитання ведучої, які загрози реваншу політик бачить в Україні, Андрій Садовий відповів: "Це Медведчук, який скупляє за російські канали. Канали, які промивають мізки українцям. І нема реакції держави!"

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"Минулого тижня до України прилітав своїм чартерним літаком керівник "Газпром-Медіа", я говорив про це – але це нікому не цікаво. Росія веде свою політику в Україні, а якщо ще й Бойко-Медведчук зайдуть в парламент – буде набагато страшніше", – попередив політик.

Усі пропозиції, які йдуть з боку Росії та проросійських політиків – "це брехня і бажання нас одурманити", вважає лідер "Самопомочі.

Росії треба опиратися. Ми не виграємо цю війну за один день чи за один рік. Але якщо суспільство і політики будуть консолідовані, і ми разом видавимо медведчуків і бойків з України – тоді буде мир. І на наших умовах. Така є правда,

– підсумував Андрій Садовий.

А чи буде новий парламент протистояти Віктору Медведчуку – дивіться у програмі "Антикорупційний майдан".