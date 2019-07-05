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      Це останній бастіон перед реваншем людей Януковича, – Садовий про Закон "Про очищення влади"

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      Андрій Садовий, лідер "Самопомочі"
      Андрій Садовий, лідер "Самопомочі" / 24 канал

      Минула Революця Гідності, загинули люди, але Україна досі не має справедливих судів. Досі немає органів, які ефективно розслідують корупційні злочини. Є лише один маленький закон про люстрацію, який атакують вже три роки.

      Про це Андрій Садовий говорив в ефірі програми "Право на владу" у ніч на 5 липня.

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      Він нагадав, що саме цей закон не дає можливість тим людям, які працювали за Януковича, повернутися до влади. Тож скасування закону (а таку можливість розглядає Конституційний суд) вигідне багатьом. 

      Це вигідно Мураєву, Бойку, Порошенку. Але допустити цього не можна. Якщо цей закон суд скасує – буде велика біда для України. Це останній бастіон. І це єдине, що залишилося після Революції Гідності,
      – наголосив Садовий. 

      На думку лідера "Самопомочі" суд досі не приймає рішення щодо цього закону, бо боїться позиції людей. І це дуже добре, що суспільство проявляє активну позицію і протестує проти ймовірного скасування люстрації. "Якщо думку суспільства будуть зневажати – буде велика катастрофа в нашій державі", – зазначив Садовий.

      Закон України "Про очищення влади", більш відомий як закон про люстрацію, Рада ухвалила у 2014 році – аби не допустити до влади після Революції Гідності осіб, що були держслужбовцями за режиму Януковича. Однак низка народних депутатів вважають, що цей закон – неконституційний. Хто ці депутати та хто з них бажає залишитися депутатом у Раді нового скликання – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Парламентські вибори 2019 Люстрація
      Джерело: 24 канал
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