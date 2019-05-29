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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      ЦВК зареєструвала першого кандидата на вибори в Раду – Володимира Пригладя

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      Володимир Пригладь став першим зареєстрованим кандидатом у нардепи Ради
      Володимир Пригладь став першим зареєстрованим кандидатом у нардепи Ради / facebook.com/volodymyr.priglad

      Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати, який вирішив брати участь у позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року. Ним став – Володимир Пригладь, підприємець та чоловік співачки Наталії Валевської.

      Кандидата у депутати Центрвиборчком зареєстрував під час засідання 29 травня.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Володимир Пригладь балотується у нардепи як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі №214 у Києві.

      Що відомо про Володимира Пригладя? Народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому. Є безпартійним, проте раніше був помічником кількох депутатів Ради. Проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. 

      Він є колишнім продюсером та чоловіком відомої співачки Наталії Валевської.


      Володимир Пригладь з дружиною Наталією Валевською

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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