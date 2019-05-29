ЦИК зарегистрировала первого кандидата на парламентских выборах-2019

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, который решил участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. Им стал – Владимир Пригладь, предприниматель и муж певицы Натальи Валевской.

Кандидата в депутаты Центризбирком зарегистрировал во время заседания 29 мая.

Читайте также: Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

Владимир Пригладь баллотируется в нардепы как самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе №214 в Киеве.

Что известно о Владимире Пригладе?

Родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком. Является безператийним, однако ранее был помощником нескольких депутатов Рады. Живет в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.



Он является бывшим продюсером и мужем известной певицы Натальи Валевской.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?​Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.



24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.



На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".





Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика