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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ЦИК зарегистрировала первого кандидата на парламентских выборах-2019

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      Владимир Пригладь стал первым зарегистрированным кандидатом в нардепы Совета
      Владимир Пригладь стал первым зарегистрированным кандидатом в нардепы Совета / facebook.com/volodymyr.priglad

      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, который решил участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. Им стал – Владимир Пригладь, предприниматель и муж певицы Натальи Валевской.

      Кандидата в депутаты Центризбирком зарегистрировал во время заседания 29 мая.

      Читайте также: Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

      Владимир Пригладь баллотируется в нардепы как самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе №214 в Киеве.

      Что известно о Владимире Пригладе?
      Родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком. Является безператийним, однако ранее был помощником нескольких депутатов Рады. Живет в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

      Он является бывшим продюсером и мужем известной певицы Натальи Валевской.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?​Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Верховная Рада ЦИК
      Источник: 24 канал
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