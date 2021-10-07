Рішення прийняла слідча суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка. При затриманні Януковича мали б протягом 48 годин доставити до суду, аби обрати запобіжний захід.

До речі Янукович назвав головну "помилку" України: люди у мережі не стримують емоцій

Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів з моменту проголошення.

"Привласнення" Межигір'я: що відомо

У 2007 році тоді ще прем'єр-міністр Віктор Янукович звернувся листом до третього президента Віктора Ющенка. Він просив обміняти майно комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" на приміщення приватної фірми. Важливо, що до складу комплексу входили база відпочинку і резиденція "Межигір'я". Загальна вартість цього було 540 мільйонів гривень.

Тоді ж Ющенко начебто секретним розпорядженням надав Януковичу "Межигір'я" в користування.

У чому полягала схема

Тим часом син президента-втікача Олександр Янукович поставив колишнього охоронця на роль директора ТОВ "Медінвестрейд". Натомість іншому фігуранту справи Павлу Литовченку запропонували стати одним із засновників та директором компанії "Танталіт", яка мала отримати майно.

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