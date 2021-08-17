Свої антиукраїнські думки експрезидент висловив у зверненні, яке цитують російські ЗМІ.

Варте уваги "Дружба народів": як Росія 30 років намагалася знищити українську державність

Головна "помилка" України

На думку Януковича, головною помилкою України за 30 років стала відмова від добросусідства з Росією. Так-так, саме з тою Росією, яка окупувала український Крим та вдерлася на Донбас.

До чого це привело? До війни, до розколу українського суспільства, до перманентної соціальної нестабільності, розгулу радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режиму телевізійних каналів,

– сказав колишній лідер України.

"Опозиційними" каналами він називає ЗМІ кума Путіна Віктора Медведчука ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Вони вже давно відомі своєю антиукраїнською позицією.

За його словами, напередодні річниці незалежності Україна опинилася "повністю залежною від стану американо-російських відносин".

Революція Гідності – "проєкт" Заходу

Також у своєму зверненні він прокоментував події 2014 року. Янукович переконаний, що Україна намагалася вести на рівних діалог як із Заходом, так і з Росією, але постійно поставала перед труднощами. Вони полягали в проблемах геополітичного спрямування, заявив Янукович.

Варто нагадати! Віктор Янукович з 2014 року переховується у російському Ростові-на-Дону.

Президент-втікач наголосив, що на Заході розглядали відносини Росії та України "як загрозу повернення Кремля у світову політику в ролі, яку грав свого часу СРСР". Як би цинічно це не звучало, але Янукович підкреслив, що влада нібито забезпечувала свободу слова.

Актуально НАБУ хоче просити Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

Реакція соцмереж

Скандальний нардеп Максим Бужанський написав у телеграмі, що евакуація американських військових з Афганістану, справила незабутнє враження на Януковича, і він чомусь почав коментувати Україну.

Люди у коментарях під дописом вирішили не стримувати емоцій:

"П'яний проспиться, дурень – ніколи".

"Просто казковий долба*б".

"Мразота, боягуз і зрадник".

"Головна помилка України – це Янукович і такі, як він".

Що відомо про справу Януковича в Україні

Печерський райсуд Києва 2 серпня задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та дозволив заочне розслідування справи Януковича. Мовиться про масові розстріли активістів на Майдані Незалежності у 2014 році.

У чому підозрюють президента-втікача