Про заочне розслідування клопотав слідчий Державного бюро розслідувань. 2 серпня стало відомо, що суд задовольнив позов.

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Оскільки президент переховується від слідства та суду на території держави-агресора Росії, таке рішення надає право на проведення досудового розслідування щодо підозрюваного за його відсутності,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

У чому підозрюють Януковича

За даними слідства, Янукович використав свої повноваження президента намагаючись припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі. Діяв він у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ.

Так, у лютому 2014 року президент дозволив поліцейським використовувати вогнепальну зброю для розгону акції. Це відбулося без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства. Такі дії призвели до смерті 62 протестувальників у центрі столиці.

Підозрюваному інкримінують організацію у складі угруповання:

незаконного перешкоджання проведенню демонстрацій;

перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень,

умисного вбивства та закінчення замаху на вбивство,

заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень,

терористичного акту.

Зверніть увагу! 12 травня 2020 року Печерський райсуд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про розстріли на Майдані. Однак 16 листопада Апеляційний суд його скасував.