У Національному антикорупційному бюро України пояснили, що Янукович та його син є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я. Про це у НАБУ повідомили 28 липня.
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НАБУ та САП подали клопотання про тримання під вартою Януковича та його сина
НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові,
– мовиться у повідомленні.
Їх підозрюють у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я, яке відбулось через зловживання службовим становищем.
НАБУ кваліфікує дії президента-втікача за двома статтями:
- частиною 5 статті 191 ККУ щодо привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (караються тюрмою на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна).
- частиною 3 статті 209 ККУ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (караються тюрмою на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна).
Дії сина Януковича НАБУ кваліфікує за такими статтями ККУ:
- за частиною 5 статті 27 щодо співучасті у злочині;
- а також за тією ж частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209.
НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.
Що цьому передувало
- Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила САП у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.
- Мовилось про справу щодо незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".
- Генпрокуратура розслідує ймовірне заволодіння комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я" з 2014 року.
- Підозру заочно повідомили експрезиденту Віктору Януковичу. Після того, як Генпрокуратура втратила функції слідства, справу передали НАБУ і САП.
- У липні 2015 року майно резиденції арештували, а у 2017 році передали державі.