У Національному антикорупційному бюро України пояснили, що Янукович та його син є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я. Про це у НАБУ повідомили 28 липня.

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НАБУ та САП подали клопотання про тримання під вартою Януковича та його сина

НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові,

– мовиться у повідомленні.

Їх підозрюють у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я, яке відбулось через зловживання службовим становищем.

НАБУ кваліфікує дії президента-втікача за двома статтями:

частиною 5 статті 191 ККУ щодо привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (караються тюрмою на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна).

частиною 3 статті 209 ККУ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (караються тюрмою на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна).

Дії сина Януковича НАБУ кваліфікує за такими статтями ККУ:

за частиною 5 статті 27 щодо співучасті у злочині;

а також за тією ж частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Зверніть увагу! Віктор Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Що цьому передувало