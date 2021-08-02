О заочном расследовании ходатайствовал следователь Государственного бюро расследований. 2 августа стало известно, что суд удовлетворил иск.
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Поскольку президент скрывается от следствия и суда на территории государства-агрессора России, такое решение дает право на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие,
– подчеркнули в Офисе генпрокурора.
В чем подозревают Януковича
По данным следствия, Янукович использовал свои полномочия президента пытаясь прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти. Действовал он в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел.
Так, в феврале 2014 года президент разрешил полицейским использовать огнестрельное оружие для разгона акции. Это происходило без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства. Такие действия привели к смерти 62 протестующих в центре столицы.
Подозреваемому инкриминируют организацию в составе группировки:
- незаконного препятствования проведению демонстраций;
- превышение работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий,
- умышленное убийство и окончание покушения на убийство,
- причинение умышленных тяжких телесных повреждений,
- организацию террористического акта.