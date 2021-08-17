Свои антиукраинские мысли экспрезидент высказал в обращении, которое цитируют российские СМИ.

Достойно внимания "Дружба народов": как Россия 30 лет пыталась уничтожить украинскую государственность

Главная "ошибка" Украины

По мнению Януковича, главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией. Да-да, именно с той Россией, которая оккупировала украинский Крым и влезла на Донбасс.

К чему это привело? До войны, до раскола украинского общества, до перманентной социальной нестабильности, разгула радикальных националистических организаций, преследования оппозиции, закрытия неугодных режиму телевизионных каналов,

– сказал бывший лидер Украины.

"Оппозиционными" каналами он называет СМИ кума Путина Виктора Медведчука ZIK, 112 и NewsOne. Они уже давно известны своей антиукраинской позицией.

По его словам, накануне годовщины независимости Украина оказалась "полностью зависимой от состояния американо-российских отношений".

Революция Достоинства – "проект" Запада

Также в своем обращении он прокомментировал события 2014 года. Янукович убежден, что Украина пыталась вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, но постоянно представала перед трудностями. Они заключались в проблемах геополитического направления, заявил Янукович.

Стоит напомнить! Виктор Янукович с 2014 года скрывается в российском Ростове-на-Дону.

Беглый президент подчеркнул, что на Западе рассматривали отношения России и Украины "как угрозу возвращения Кремля в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР". Как бы цинично это ни звучало, но Янукович подчеркнул, что власть якобы обеспечивала свободу слова.

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Реакция соцсетей

Скандальный нардеп Максим Бужанский написал в телеграмме, что эвакуация американских военных из Афганистана произвела неизгладимое впечатление на Януковича, и он почему-то начал комментировать Украину.

Люди в комментариях под заметкой решили не сдерживать эмоций:

"Пьяный проспится, дурак – никогда".

"Просто сказочный долбо*б".

"Мразота, трус и предатель".

"Главная ошибка Украины – это Янукович и такие, как он".

Что известно о деле Януковича в Украине

Печерский райсуд Киева 2 августа удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и разрешил заочное расследование дела Януковича. Речь идет о массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости в 2014 году.

В чем подозревают беглого президента