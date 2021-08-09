НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Артем Сытник.

Далее будем пробовать (объявить в розыск Интерпола – 24 канал). Насколько это будет успешно - большой вопрос,

– сказал Сытник.

Заметим, сейчас беглый президент скрывается от следствия в России.

Суд разрешил заочное расследование дела Януковича

Печерский райсуд Киева 2 августа удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и разрешил заочное расследование дела Януковича. Речь идет о массовых расстрелах активистов на Майдане Незалежности в 2014 году.

В чем подозревают беглого президента

По данным следствия, Янукович использовал свои президентские полномочия, пытаясь прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти. Действовал он в сговоре с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел.

Так чиновники организовали препятствования демонстрации, приведшие к смерти 62 протестующих.