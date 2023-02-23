Заяву про внесення відомостей до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб компанія "МАКО холдинг" подала у січні 2023 року. Про це заявили росЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Раніше "МАКО Холдинг", яка працювала з 2006 року, була зареєстрована у Краматорську Донецької області.
Чим займалася "МАКО Холдинг"
- Будівництвом;
- управлінням офісною, а також – готельною нерухомістю;
- торгівлею вугіллям;
- торгівлею промисловим обладнанням.
Янукович залишився без майна в Україні
Віктор Янукович – експрезидент-втікач – станом на 2023 рік вже не має жодного майна в Україні. У власність держави перейшли:
- паркомісця;
- гроші на рахунках;
- понад пів тисячі культурних цінностей.
Зокрема, втікач Янукович втратив готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі та квартиру на Оболонській набережній;
Таке рішення ухвалили судді ВАКС Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. Відповідний позов подали юристи Міністерства юстиції України,
– пишуть в організації.
Реалізувати це вдалося завдяки НАБУ, а також – іншим правоохоронцям.