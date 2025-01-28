Там уламки збитої цілі пошкодили приміщення музею ретро-автомобілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

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Яких збитків зазнав музей

Працівники ДСНС ліквідували пожежу на площі 600 м². Попередньо в ангарі знищено 9 транспортних засобів, ще 27 пошкоджено.

Кадри з місця падіння уламків БпЛА: дивитися фото

Окрім того, наслідки атаки зафіксовано у 3 районах області. Пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення та 3 автомобілі.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед населення. Також не допущено влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

До слова, вночі 28 січня ударні дрони атакували Одесу. Відомо про 4 постраждалих, зокрема, госпіталізували 91-річного чоловіка. У одному з житлових дворів міста загорілися 10 легкових автівок.