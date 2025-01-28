Там обломки сбитой цели повредили повредили помещение музея ретро-автомобилей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

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Какие убытки понес музей

Работники ГСЧС ликвидировали пожар на площади 600 м². Предварительно в ангаре уничтожено 9 транспортных средств, еще 27 повреждены.

Кадры с места падения обломков БпЛА: смотреть фото

Кроме того, последствия атаки зафиксированы в 3 районах области. Повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения и 3 автомобиля.

К счастью, обошлось без пострадавших среди населения. Также не допущено попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

К слову, ночью 28 января ударные дроны атаковали Одессу. Известно о 4 пострадавших, в частности, госпитализировали 91-летнего мужчину. В одном из жилых дворов города загорелись 10 легковых автомобилей.