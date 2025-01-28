В ночь на 28 января Россия атаковала Одессу ударными БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.

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Что известно о последствиях

По состоянию на 8:26 известно о трех пострадавших в Одессе. Кроме этого, еще одного человека спасли из заблокированной квартиры.

Также взрывной волной выбиты окна.

На месте работают городские службы, убирают последствия атаки,

– отметил мэр.

По его словам, разворачивают оперативный штаб, где можно будет подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия отверстий.

Россия также атаковала Харив ударными БпЛА. Там известно о повреждениях в нескольких районах, а также о 2 пострадавших. Кроме этого, в одном из районов вспыхивал пожар. Россия не прекращает бить по мирным городам, которые никогда не представляли для нее угрозы.