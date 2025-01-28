Это произошло над Мозырским районом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Беларускі Гаюн.

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Что известно об очередном залете "Шахеда" в Беларусь

Во время ночной атаки России против Украины ударными дронами "Шахед" один из них залетел в Беларусь. Это далеко не первый такой случай, одна на этот раз вмешалось белорусское ПВО.

Так, по информации телеграм-каналов, около 00:55 российский "Шахед" сбили силы ПВО Беларуси возле Мозыря. Предварительно известно, что это был именно БпЛА "Шахед".

Через 3 минуты (в 00:58) в этом районе слышали взрывы, а беспилотник исчез с радаров.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что белорусские "миротворцы" были бы лучшим вариантом для Украины. Якобы только его военные способны обеспечить выполнение потенциальных соглашений между Украиной и Россией. В ЦПИ отмечают – активная поддержка Беларусью российской армии в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии России.