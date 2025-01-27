Подобными заявлениями он пытается делать вид, что Беларусь стоит в стороне от войны. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, передает 24 Канал.

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Что заявил Лукашенко

Самопровозглашенный лидер убеждает, что "во имя доверия и справедливости" единственным вариантом привлечения миротворцев является белорусская армия.

Якобы только его военные способны обеспечить выполнение потенциальных соглашений между Украиной и Россией – наладить "между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения".

Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах,

– хвастается Лукашенко.

Но он "не рвется туда" и сейчас никого отправлять не собирается. Более того, самопровозглашенный президент жалуется – не только украинцы, но и Запад не согласятся на такой "миротворческий контингент".

Как отреагировали в ЦПД

Любые заявления о "белорусских миротворцах" являются абсурдными. В ЦПД отмечают – активная поддержка Беларусью российской армии в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии России.

"Миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества,

– говорится в сообщении.

Его заявление также созвучно с ложью российской пропаганды, что якобы не Россия, а именно Запад и Украина стремятся к продолжению войны.

Напомним, Лукашенко уже говорил о завершении российско-украинского конфликта в этом году, выражая надежду на "свет в конце тоннеля".

По предварительным данным ЦИК Беларуси, он получил 86,82% голосов на президентских "выборах" 26 января 2025 года.