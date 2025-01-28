Вночі проти 28 січня Росія атакувала Одесу ударними БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Геннадія Труханова.

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Що відомо про наслідки

Станом на 8:26 відомо про трьох постраждалих в Одесі. Крім цього, ще одну людину врятували із заблокованої квартири.

Також вибуховою хвилею вибиті вікна.

На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки,

– зазначив мер.

За його словами, розгортають оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів.

Росія також атакувала Харів ударними БпЛА. Там відомо про пошкодження у кількох районах, а також про 2 постраждалих. Крім цього, у одному із районів спалахувала пожежа. Росія не припиняє бити по мирних містах, які ніколи не становили для неї загрози.