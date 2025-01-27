Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Дивіться також Росіяни часто застосоювть приманки під час атак БпЛА, – Демченко

Куди рухаються ворожі дрони

20:29, 27 січня Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

20:23, 27 січня Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.