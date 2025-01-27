Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі дрони
20:29, 27 січня
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
20:23, 27 січня
Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.
20:15, 27 січня
Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.