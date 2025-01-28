Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС. Источники издания во власти подтверждают информацию.

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Что известно о последствиях атаки

По словам журналистов ВВС, в пресс-службе ГСЧС отказались комментировать ситуацию и называть музей. Однако на обнародованных фотографиях видны номерные знаки, которые соответствуют тем транспортным средствам, которые демонстрировали в музее ретро-автомобилей в Межигорье.

Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 квадратных метров. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждено,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николай Калашник написал об ангаре, в котором "был расположен тот самый музей ретро-автомобилей".

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Какой была "коллекция Януковича"

Резиденцию Януковича превратили в туристический объект в 2014 году после его бегства. Там открыли музей ретро-авто, основу которого составили мотоциклы, легковые и грузовые автомобили отечественного и зарубежного производства из коллекции бывшего президента Украины.

По информации "Автоцентра", все экспонаты были тщательно отреставрированы. Открывали выставку мотоциклы Java, "Днепр" и другие, а также продукция украинского автопрома ЗАЗ.

Одним из редких экспонатов был универсал ГАЗ-22 в исполнении "милиция" – полностью оригинальный. А также один из 11 выпущенных ГА3-13 в кузове кабриолет.

Седан ЗИЛ-41047 выпускали ограниченными партиями для обслуживания членов Политбюро КПСС, некоторое время он был самым длинным серийным автомобилем в мире. Кабриолет ЗИЛ-410441 изготовили в 2009 году для юбилейного парада на Красной площади в 2010 году.

Среди "иномарок" – Chevrolet Impala Coupe (1963 года выпуска), седан Bentley S1 (1950 года, таких было всего 3,5 тысячи), репликар Ford Classic Coupe (изготовлен на базе Ford Mustang), а также DKW с клепаным деревянным кузовом на металлическом каркасе (1938 года).

Также в коллекции были правительственные лимузины, "Волынянки" и военные грузовики.

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Ранее 24 Канал публиковал фото последствий попадания обломков вражеского БпЛА в ангар. К счастью, обошлось без пострадавших.