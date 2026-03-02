Именно так произошло с одной из пассажирок, историю которой опубликовало Newsweek.

Что произошло в самолете?

Женщина рассказала, что почувствовала странную тревогу сразу после того, как заняла свое законное место у иллюминатора. По ее словам, предчувствие появилось еще до взлета – и, как оказалось, не без причины. Уже через несколько минут мужчина из соседнего ряда решил, что может воспользоваться "ее" окном.

Он стал в проходе и начал внимательно смотреть в иллюминатор, расположенный фактически вплотную к креслу женщины, полностью игнорируя ее личное пространство.

Остается неизвестным, сидел ли мужчина у прохода и просил ли разрешения подойти к чужому месту. Однако для пассажирки эта ситуация стала серьезным источником стресса. История быстро стала вирусной и разделила пользователей сети:

одни назвали поведение мужчины грубым вторжением в частное пространство,

другие предположили, что для него это мог быть первый полет в жизни, а потому он просто хотел увидеть взлет.

Некоторые даже посоветовал женщине молча опустить шторку иллюминатора, чтобы избежать конфликта.



Кому "принадлежит" иллюминатор / Фото Unsplash

Почему это важно?

Аналитики отмечают, что подобные случаи – симптом более широкой проблемы: отсутствия четкого понимания авиационного этикета. Пассажиры все чаще спорят о личном пространстве, мест для ручной клади и границ допустимого поведения на борту.

Справка. Хотя авиакомпании редко прописывают это отдельным пунктом, в сфере авиационного этикета существует общепринятое правило. Как пишет Windrose.aero, пассажир, который приобрел место у окна, контролирует иллюминатор – открывать или закрывать шторку решает именно он. Это вопрос не столько юридический, сколько уважения к личному пространству.

