Парень решил ничего не говорить и сделать пассажирке неприятно, чтобы она сама забрала ноги. Он опубликовал видео "мести" на своей странице в фейсбуке, пишет 24 Канал со ссылкой на Cam Casey.
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Как парень отомстил женщине в самолете
Блогер снял на видео, как "отомстил" девушке, которая протянула ноги под его сиденье. Видно, что она была во вьетнамках, а ее ноги действительно несколько вылезли за пределы переднего кресла.
Однако парень не сделал ей замечание, а просто вылил воду на ноги соседки. Слышно, что девушка испугалась и забрала их.
"Мгновенная Карма в самолете", – написал блогер в заметке.
Радикальная месть на борту самолета: смотрите видео
Комментарии под видео разделились. Многие поддержали парня, однако другая часть заметила, что девушка могла просто не осознавать, как далеко простираются ее ноги, поэтому следовало сначала вежливо спросить.
Внимательные комментаторы также обратили на то, что юноша также протянул свои ноги под сиденье соседа впереди.
Реакции людей к сообщению:
- "Лучше было бы теплая вода или кофе.";
- "Я бы фальшиво чихнул на ее пальцы, просто побрызгав водой. Это было бы эффективнее.";
- "Я собиралась что-то прокомментировать, но я высокая девушка, поэтому боюсь попасть в эту ситуацию.";
- "Встать бы прямо на пальцы.";
- "У некоторых людей длинные ноги. Переживи это, коротышка.";
- "Хорошо, но честно, что не так с ногами, которые тебя даже не касаются и не бьют? Вы все странные.";
- "Вы могли бы попробовать по-доброму спросить.";
- "Разве он не делает то же самое с человеком перед ним?".