Немає сумнівів щодо того, що Росія продовжить провокувати та готова на різні диверсії. Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що варто лише згадати заліт дронів у Польщу.

До теми Польща фіксує вже кілька диверсій на залізниці, що забезпечує поставки Україні, – Rzeczpospolita

Що задумали росіяни?

Лише через кілька місяців після порушення повітряного простору, начальник Генерального штабу Польщі відверто висловився про цей інцидент. За його словами, після додаткового обстеження виявилося, що загроза від зальоту безпілотників була значно серйознішою, ніж вважалося. Більшість дронів мали бойову частину.

Я не знаю, що вже тоді буде сигналом Польщі. У Європі говорять про ці сигнали, бо не хочуть визнавати, що Росія уже перебуває з ними у стадії війни,

– наголосив Павло Лакійчук.

Ще у грудні 2021 року у Кремлі оголосили, що здійснюватимуть військово-технічні заходи. Тоді всі вирішили, що це попередження Україні, але насправді Росія хотіла дестабілізувати Європу. Відтоді країна-агресорка тільки збільшує градус напруги.

У Європі реальніше дивляться на війну

Європейські політики дедалі раціональніше ставляться до можливого конфлікту. Але вони не можуть дозволити собі відверто говорити про це з суспільством. Коли військові доповідають політикам, що Росія готова до нападу, то вони, як правило, кажуть населенню, що посилять оборону, що у них ще є час. Але це не є остаточна правда.

Темпи, якими росіяни підіймають ставки, залишають дедалі менше місці для маневру. Постає питання виживання народу, виживання всієї Європи, тому наші партнери починають говорити відвертіше,

– зауважив Павло Лакійчук.

За оновленою інформацією, ЗМІ дізналися, що вибух могли ініціювати за допомогою мобільних телефонів. Вони також зазначають, що влада країни вже знає, хто придбав дві сім-карти для телефонів, які використовували, для підриву вибухівки на залізничній лінії Варшава – Люблін.

Останні новини про підрив на залізниці