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      Мати Скрипаля попросила визнати його зниклим безвісти

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      Отруєння Сергія та Юлії Скрипалів
      Отруєння Сергія та Юлії Скрипалів / informator.news

      Мати колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Олена звернулася до поліції з проханням визнати її сина та його дочку Юлію зниклими безвісти.

      Про це повідомила племінниця екс-полковника ГРУ Вікторія Скрипаль, яка наразі живе разом з Оленою, повідомив ТАСС.

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      Вікторія також додала, що їх остання телефонна розмова з Юлією була ще 24 липня 2018 року. Тоді дівчина розповіла двоюрідній сестрі про стан здоров'я батька, але так і не назвала термінів можливого повернення в РФ.

      Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров та Руслан Боширов. Третім підозрюваним у скоєнні злочину став Денис Сергеєв. Ймовірно він є працівником ГРУ.

      У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і протесту проти Кремля. У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.

      Племінниця Сергія Скрипаля наголосила, що британська влада неодноразово відмовляли їй в оформленні візи, а сама мати екс-розвідника не може поїхати у Британію через погане самопочуття.

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      Теги: Великобританія Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Санкції
      Джерело: 24 Канал
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