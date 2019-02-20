Мати Скрипаля попросила визнати його зниклим безвісти

Мати колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Олена звернулася до поліції з проханням визнати її сина та його дочку Юлію зниклими безвісти.

Про це повідомила племінниця екс-полковника ГРУ Вікторія Скрипаль, яка наразі живе разом з Оленою, повідомив ТАСС.

Читайте також: Стан здоров'я Сергія Скрипаля погіршується, – ЗМІ

Вікторія також додала, що їх остання телефонна розмова з Юлією була ще 24 липня 2018 року. Тоді дівчина розповіла двоюрідній сестрі про стан здоров'я батька, але так і не назвала термінів можливого повернення в РФ.

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров та Руслан Боширов. Третім підозрюваним у скоєнні злочину став Денис Сергеєв. Ймовірно він є працівником ГРУ.



У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і протесту проти Кремля. У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.

Племінниця Сергія Скрипаля наголосила, що британська влада неодноразово відмовляли їй в оформленні візи, а сама мати екс-розвідника не може поїхати у Британію через погане самопочуття.