Стан здоров'я Сергія Скрипаля погіршується, – ЗМІ

67-річний екс-розвідник російських спецслужб Сергій Скрипаль знаходиться під наглядом лікарів, його стан здоров’я погіршився після отруєння "Новачком"

Медики побоюються, що він навряд чи коли-небудь повністю відновиться після отруєння "Новачком", що вражає нервову систему, повідомляє The Sunday Times.

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Лікарі не можуть прогнозувати наслідки отруєння "Новачком", оскільки майже нічого невідомо про вплив, який чинить отрута в довгостроковій перспективі.

У нього погіршився стан здоров'я. Він отримує медичну допомогу на дому,

– повідомило інформоване джерело в розвідці.

У Британії повідомили справжнє ім'я третього підозрюваного в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері – Денис Сергеєв. Він – ймовірний працівник ГРУ Росії з вигаданим іменем Сергій Федотов. Закордонний паспорт на ім'я Федотова Сергеєв отримав у 2010 році.

Крім отруєння болгарського бізнесмена і замаху на Скрипалів, автори розслідування стверджують, що Сергеєв має стосунок до приватної військової компанії "Вагнер" та спробі перевороту в Чорногорії. Крім того, Сергеєв нібито їздив до Лондона перед голосуванням щодо Brexit і в Барселону перед референдумом про незалежність Каталонії.

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ РосіїОлександр Петров та Руслан Боширов.



У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.



У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Окрім них, до санкційного списку за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв.



Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.