19:36
17 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Стан здоров'я Сергія Скрипаля погіршується, – ЗМІ

      530 Читать новость на русском
      Сергій Скрипаль
      Сергій Скрипаль / Фото з відкритих джерел

      67-річний екс-розвідник російських спецслужб Сергій Скрипаль знаходиться під наглядом лікарів, його стан здоров’я погіршився після отруєння "Новачком"

      Медики побоюються, що він навряд чи коли-небудь повністю відновиться після отруєння "Новачком", що вражає нервову систему, повідомляє The Sunday Times.

      Читайте також: Слід веде до Путіна: Британія з'ясувала всі деталі отруєння Скрипалів, – ЗМІ

      Лікарі не можуть прогнозувати наслідки отруєння "Новачком", оскільки майже нічого невідомо про вплив, який чинить отрута в довгостроковій перспективі.

      У нього погіршився стан здоров'я. Він отримує медичну допомогу на дому,
      – повідомило інформоване джерело в розвідці.

      У Британії повідомили справжнє ім'я третього підозрюваного в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері – Денис Сергеєв. Він – ймовірний працівник ГРУ Росії з вигаданим іменем Сергій Федотов.  Закордонний паспорт на ім'я Федотова Сергеєв отримав у 2010 році.

      Крім отруєння болгарського бізнесмена і замаху на Скрипалів, автори розслідування стверджують, що Сергеєв має стосунок до приватної військової компанії "Вагнер" та спробі перевороту в Чорногорії. Крім того, Сергеєв нібито їздив до Лондона перед голосуванням щодо Brexit і в Барселону перед референдумом про незалежність Каталонії.

      Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ РосіїОлександр Петров та Руслан Боширов.

      У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.

      У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Окрім них, до санкційного списку за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв.

      Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.

      blog_ava
      Скільки заробляє голова Нацполіції Князєв: відома сума за січень
      сьогодні
      3066
      Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      сьогодні , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 1159
      Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      сьогодні , 16:00 Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      Олександр Гаврутенко 677
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
      сьогодні , 14:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
      Станіслав Безушко 926
      Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі
      сьогодні , 13:49 Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі
      13750
      Мюнхен: конференція без рішень, але з позитивом для України
      сьогодні , 13:08 Мюнхен: конференція без рішень, але з позитивом для України
      Борис Немировський 375
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук