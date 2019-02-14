Отруєння Скрипалів: стало відоме справжнє ім'я третього підозрюваного у справі

Справжнє ім'я третього підозрюваного в отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері – Денис Сергеєв. Він – ймовірний працівник ГРУ Росії з вигаданим іменем Сергій Федотов.

Раніше 24 канал повідомляв, що кілька років тому Федотов намагався отруїти болгарського підприємця Омеляна Гебрева за допомогою отруйної речовини класу "Новачок".

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Група журналістів-розслідувачів з Bellingcat стверджують, що російська влада в останні 2 місяці намагалася видалити з відкритих джерел згадки про Сергеєва. Те саме стосується інформації про агентів ГРУ Анатолію Чепігу (вигадане ім’я – Руслан Боширов) і Олександра Мішкіна (Олександра Петрова).



Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів

Що відомо про Дениса Сергеєва? Народився 17 вересня 1973 року в Ушаралі в Казахстані. Така ж дата народження і у вигаданого Сергія Федотова. Він служив в армії в Новоросійську, а на початку 2000-х вступив у Москві до Військово-дипломатичної академії ("Консерваторія ГРУ").



У 2004-2012 роки Сергеєв був акціонером або директором у восьми фірмах, які імітували назви великих компаній. На сьогодні вони ліквідовані. Інші акціонери цих компаній також були працівниками ГРУ. Розслідувачі припускають, що фірми могли використовуватися для створення правдоподібних легенд для розвідників або для відмивання грошей.



У 2009 році Сергєєв нібито отримав кредит на понад мільйон доларів. Як місце роботи він вказав нібито зареєстровану в Ризі компанію Loveren Style Ltd. Слідів існування компанії авторам розслідування знайти не вдалося.

Що відомо про отруєння Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.



Закордонний паспорт на ім'я Федотова Сергеєв отримав у 2010 році. Крім отруєння болгарського бізнесмена і замаху на Скрипалів, автори розслідування стверджують, що Сергеєв має стосунок до приватної військової компанії "Вагнер" та спробі перевороту в Чорногорії. Крім того, Сергеєв нібито їздив до Лондона перед голосуванням щодо Brexit і в Барселону перед референдумом про незалежність Каталонії.