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      Отравление Скрипалей: стало известно настоящее имя третьего подозреваемого по делу

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      Дом Сергея Скрипаля в Солсбери
      Дом Сергея Скрипаля в Солсбери / Getty Images

      Настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – Денис Сергеев. Он – вероятный работник ГРУ России с вымышленным именем Сергей Федотов.

      Ранее 24 канал сообщал, что несколько лет назад Федотов пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса "Новичок".

      Читайте также: След ведет к Путину: Британия выяснила все детали отравления Скрипалей, – СМИ

      Группа журналистов-расследователей из Bellingcat утверждают, что российская власть в последние 2 месяца пыталась удалить из открытых источников упоминания о Сергееве. То же касается информации об агентах ГРУ Анатолии Чепиге (вымышленное имя – Руслан Боширов) и Александре Мишкине (Александре Петрове).

      Сергій Федотов Сергеєв отруєння Скрипалів Солсбері
      Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей

      Что известно о Денисе Сергееве?Родился 17 сентября 1973 года в Ушарале в Казахстане. Такая же дата рождения и у выдуманного Сергея Федотова. Он служил в армии в Новороссийске, а в начале 2000-х поступил в Москве в Военно-дипломатическую академию ("Консерватория ГРУ").

      В 2004-2012 годы Сергеев был акционером или директором в восьми фирмах, которые имитировали названия крупных компаний. На сегодня они ликвидированы. Другие акционеры этих компаний также были сотрудниками ГРУ. Расследователи предполагают, что фирмы могли использоваться для создания правдоподобных легенд для разведчиков или для отмывания денег.

      В 2009 году Сергеев якобы получил кредит более чем на миллион долларов. Как место работы он указал якобы зарегистрированную в Риге компанию Loveren Style Ltd. Следов существования компании авторам расследования найти не удалось.

      Что известно об отравлении Скрипалей?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

      Заграничный паспорт на имя Федотова Сергеев получил в 2010 году. Кроме отравления болгарского бизнесмена и покушения на Скрипалей, авторы расследования утверждают, что Сергеев имеет отношение к частной военной компании "Вагнер" и попытке переворота в Черногории. Кроме того, Сергеев якобы ездил в Лондон перед голосованием относительно Brexit и в Барселону перед референдумом о независимости Каталонии.

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      Теги: Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Расследования
      Источник: 24 Канал
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