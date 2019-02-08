09:28
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Третий причастный к отравлению Скрипалей уже применял "Новичок" в Болгарии, – СМИ

      96 Читати новину українською
      Омелян Гебрев
      Омелян Гебрев / Фото из открытых источников

      Третий вероятный участник отравления семьи Скрипалей в Солсбери, на которого недавно вышли журналисты, ранее пытался отравить в Болгарии предпринимателя Омеляна Гебрева. Этот бизнесмен, кстати, является поставщиком оружия в Украине.

      Так, на болгарского бизнесмена Гебрева покушение было совершено еще в 2015 году. Третий причастный, по версии журналистов, к отравлению Скрипалей – так называемый "Сергей Федотов", посещал Болгарию в те дни, когда пытались отравить бизнесмена, передает The Insider.

      Читайте также: Петров, Боширов и не только: кто попал в список санкций ЕС относительно химоружия

      24 апреля 2015 года "Федотов" прилетел из Москвы в курортный город Бургас. Вылететь обратно в Москву он должен был 30 апреля, впрочем уже 28 апреля оказался в турецком Стамбуле, оттуда купил билет в Москву. Ранее, в этот же 28 апреля, госпитализировали Гебрева, который потерял сознание на приеме в Софии. Плохо стало также его сыну и одному из менеджеров. Всех троих госпитализировали с признаками тяжелого отравления.

      Позже лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химическом оружии, нашла остатки двух органофосфатов, которые свидетельствовали: Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом, принадлежащих к семье "Новичка".

      Что такое "Новичок"?​
      Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

      Они были разработаны в СССР в Государственном союзном Научно-исследовательском институте органической химии и технологии, расположенном в Москве. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".

      Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. Поражение от этого вещества – практически неизлечимо.

      После выхода из комы Гебрев рассказал, что в мае его состояние снова ухудшилось. И снова странное "совпадение": "Федотов" ездил в Болгарию в мае на три дня, а в Москву возвращался не прямым рейсом, который уже был забронирован, а полетел через Сербию.

      Гебрев считает, что мог стать интересным для ГРУ только из-за двух мотивов: во-первых, его компания поставляла оружие в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

      Отметим, что журналисты вышли на третьего возможного подозреваемого в громком деле отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Это – русский агент со, скорее всего, вымышленным именем "Сергей Федотов".

      Этот человек имел билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и пресловутые "Петров" и "Боширов". Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на него. Кроме того, в Великобританию он прибыл в тот же день, что и сотрудники ГРУ. По мнению журналистов, "Федотов" до сих пор может находиться в Великобритании.

      Расследование отравления в Солсбери:

      – 5 сентября 2018 года британская премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Олександр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ РФ.

      – 12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя "Русланом Бошировим" и "Александром Петровым".

      – Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

      – 26 сентября журналисты обнародовали резонансное расследование, в котором говорилось, что настоящее имя "Руслана Боширова" – Анатолий Чепига.

      – 11 октября журналисты вышли на след 3 участника отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

      Что известно об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей?​
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

      Следствие установило, что они были атакованы сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля.

      В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак как солидарности с Британией, так и простеста против Кремля.

      blog_ava
      Садовый, Гриценко, Шевченко, Бондарь, Тимошенко и Зеленский подписали Меморандум о выборах
      сегодня
      752
      Теги: Новости политики Оружие Болгария Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сегодня , 08:40 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 393
      Какими противоречивыми решениями в отношении известных чиновников прославился судья Каркашьян
      7 февраля , 23:50 Какими противоречивыми решениями в отношении известных чиновников прославился судья Каркашьян
      Ірина Шиба 96
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 февраля , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 454
      Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
      7 февраля , 21:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
      171
      Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      7 февраля , 20:05 Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      Світлана Попова 239
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Сколько людей сейчас проживает на Земле: названа впечатляющая цифра
       10 июля 2018 , 19:51
      Протесты "желтых жилетов" во Франции: около двух тысяч человек задержали, тысяча – за решеткой
       9 декабря 2018 , 12:20
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук