Третий причастный к отравлению Скрипалей уже применял "Новичок" в Болгарии, – СМИ

Третий вероятный участник отравления семьи Скрипалей в Солсбери, на которого недавно вышли журналисты, ранее пытался отравить в Болгарии предпринимателя Омеляна Гебрева. Этот бизнесмен, кстати, является поставщиком оружия в Украине.

Так, на болгарского бизнесмена Гебрева покушение было совершено еще в 2015 году. Третий причастный, по версии журналистов, к отравлению Скрипалей – так называемый "Сергей Федотов", посещал Болгарию в те дни, когда пытались отравить бизнесмена, передает The Insider.

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24 апреля 2015 года "Федотов" прилетел из Москвы в курортный город Бургас. Вылететь обратно в Москву он должен был 30 апреля, впрочем уже 28 апреля оказался в турецком Стамбуле, оттуда купил билет в Москву. Ранее, в этот же 28 апреля, госпитализировали Гебрева, который потерял сознание на приеме в Софии. Плохо стало также его сыну и одному из менеджеров. Всех троих госпитализировали с признаками тяжелого отравления.

Позже лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химическом оружии, нашла остатки двух органофосфатов, которые свидетельствовали: Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом, принадлежащих к семье "Новичка".

Что такое "Новичок"?​

Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.



Они были разработаны в СССР в Государственном союзном Научно-исследовательском институте органической химии и технологии, расположенном в Москве. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".



Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. Поражение от этого вещества – практически неизлечимо.

После выхода из комы Гебрев рассказал, что в мае его состояние снова ухудшилось. И снова странное "совпадение": "Федотов" ездил в Болгарию в мае на три дня, а в Москву возвращался не прямым рейсом, который уже был забронирован, а полетел через Сербию.

Гебрев считает, что мог стать интересным для ГРУ только из-за двух мотивов: во-первых, его компания поставляла оружие в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

Отметим, что журналисты вышли на третьего возможного подозреваемого в громком деле отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Это – русский агент со, скорее всего, вымышленным именем "Сергей Федотов".

Этот человек имел билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и пресловутые "Петров" и "Боширов". Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на него. Кроме того, в Великобританию он прибыл в тот же день, что и сотрудники ГРУ. По мнению журналистов, "Федотов" до сих пор может находиться в Великобритании.

Расследование отравления в Солсбери:

– 5 сентября 2018 года британская премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Олександр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ РФ.

– 12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя "Русланом Бошировим" и "Александром Петровым".

– Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

– 26 сентября журналисты обнародовали резонансное расследование, в котором говорилось, что настоящее имя "Руслана Боширова" – Анатолий Чепига.

– 11 октября журналисты вышли на след 3 участника отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Что известно об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей?​

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



Следствие установило, что они были атакованы сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля.



В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак как солидарности с Британией, так и простеста против Кремля.