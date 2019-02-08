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      Третій причетний до отруєння Скрипалів вже застосовував "Новачок" у Болгарії, – ЗМІ

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      Омелян Гебрев
      Омелян Гебрев / фото з відкритих джерел

      Третій імовірний учасник отруєння сім’ї Скрипалів у Солсбері, на якого нещодавно вийшли журналісти, раніше намагався отруїти у Болгарії підприємця Омеляна Гебрева. Цей бізнесмен, до речі, є постачальником зброї в Україну.

      Так, на болгарського бізнесмена Гебрева замах було скоєно ще у 2015 році. А третій причетний, за версією журналістів, до отруєння Скрипалів – так званий "Сергій Федотов", відвідував Болгарію у ті ж дні, коли намагалися отруїти бізнесмена, передає The Insider.

      Читайте також: Петров, Боширов і не тільки: хто потрапив до списку санкцій ЄС щодо хімзброї

      24 квітня 2015 року "Федотов" прилетів з Москви до курортного міста Бургас. Вилетіти назад до Москви він мав 30 квітня, утім вже 28 квітня опинився в турецькому Стамбулі, звідти купив квиток до Москви. Раніше, цього ж 28 квітня, госпіталізували Гебрева, який втратив свідомість на прийомі в Софії. Погано стало також його сину та одному з менеджерів. Усіх трьох госпіталізували з ознаками тяжкого отруєння.

      Пізніше лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, знайшла залишки двох органофосфатів, які свідчили: Гебрева намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належать до родини "Новачка".

      Що таке "Новачок"?Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.

      Вони були розроблені в СРСР в Державному союзному Науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, розташованому в Москві. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".

      Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч. Ураження від цієї речовини – практично невиліковне.

      Після виходу з коми Гебрев розповів, що у травні його стан знову погіршився. І знову дивний "збіг": "Федотов" їздив у Болгарію у травні на три дні, а у Москву повертався не прямим рейсом, який вже був заброньований, а полетів через Сербію.

      Гебрев вважає, що міг стати цікавим для ГРУ лише з двох мотивів: по-перше, його компанія поставляла зброю в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що перебував під контролем його компанії.

      Зазначимо, що журналісти вийшли на третього імовірного підозрюваного у гучній справі отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. Це – російський агент із щонайшвидше вигаданим ім'ям "Сергій Федотов".

      Цей чоловік мав квиток на той же рейс із Лондона до Москви, що й горезвісні "Петров" і "Боширов". Проте з невідомих причин він скасував реєстрацію на нього. Окрім того, до Великобританії він прибув того ж дня, що й співробітники ГРУ. На думку журналістів, "Федотов" досі може перебувати у Великобританії.

      Розслідування отруєння у Солсбері:

      – 5 вересня 2018 року британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані в отруєнні СкрипалівОлександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ РФ.

      – 12 вересня Путін особисто заявив, що у Росії знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів, а 13 вересня пропагандисти RT опублікували інтерв’ю з людьми, які називають себе "Русланом Бошировим" та "Олександром Петровим".

      – Bellingcat і The Insider з’ясували, що підозрювані в отруєнні у британському Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії – Олександр Петров і Руслан Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.

      – 26 вересня журналісти оприлюднили резонансне розслідування, у якому йшлось, що справжнє ім'я "Руслана Боширова" – Анатолій Чепіга.

      – 11 жовтня журналісти вийшли на слід 3 учасника отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.

      Що відомо про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

      Слідство встановило, що їх було атаковано сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.

      У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.

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      Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини Росії Болгарія Зброя
      Джерело: 24 Канал
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