Состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшается, – СМИ

67-летний экс-разведчик российских спецслужб Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей, его состояние здоровья ухудшилось после отравления "Новичком".

Медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью восстановится после отравления "Новичком", что поражает нервную систему, сообщает The Sunday Times.

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Врачи не могут прогнозировать последствия отравления "Новичком", поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

У него ухудшилось состояние здоровья. Он получает медицинскую помощь на дому,

– сообщил информированный источник в разведке.

В Британии сообщили настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – Денис Сергеев. Он – вероятный работник ГРУ России с вымышленным именем Сергей Федотов. Заграничный паспорт на имя Федотова Сергеев получил в 2010 году. Кроме отравления болгарского бизнесмена и покушения на Скрипалей, авторы расследования утверждают, что Сергеев имеет отношение к частной военной компании "Вагнер" и попытке переворота в Черногории. Кроме того, Сергеев якобы ездил в Лондон перед голосованием по Brexit и в Барселону перед референдумом о независимости Каталонии.

В общем 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.



В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов как в знак солидарности с Британией, так и протеста против Кремля.



В январе 2019 года послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки. Кроме них, в санкционный список за применение химического оружия попали начальник Главного разведывательного управления России Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев.



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.