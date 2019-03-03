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      Російські дипломати кличуть на зустріч британця, мати якого померла від "Новачка"

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      Жертва "Новачка" британка Дон Стерджесс та її син
      Жертва "Новачка" британка Дон Стерджесс та її син / Фото з відкритих джерел

      Син Дон Стерджесс, жертви "Новачка", надіслав листа російському президенту Володимиру Путіну із закликом до справедливості. У посольстві Росії у Великобританії відповіли – тепер кличуть Евана Хоупа на зустріч.

      У посольстві хочуть також надіслати свою доповідь щодо отруєння у Солсбері, йдеться на сайті відомства.

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      "В ній викладено все, що відомо російській стороні про цю справу. Посольство також готове зустрітися з Е.Хоупом з тим, щоб постаратися відповісти на всі питання щодо російської офіційної позиції", – йдеться в повідомленні.

      24 канал писав, що Еван Хоуп попросив Путіна видати двох підозрюваних у вбивстві. Британська поліція вважає відповідальними за смерть матері Евана щонайменше двох громадян Росії.

      Однак у посольстві не відповіли на заклик Хоупа до Путіна дозволити британської поліції допитати підозрюваних у злочині.

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони, як і Скрипалі, нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

      У обох інцидентах Британія вважає винною Росію. Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

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      Теги: Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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