Російські дипломати кличуть на зустріч британця, мати якого померла від "Новачка"
Син Дон Стерджесс, жертви "Новачка", надіслав листа російському президенту Володимиру Путіну із закликом до справедливості. У посольстві Росії у Великобританії відповіли – тепер кличуть Евана Хоупа на зустріч.
У посольстві хочуть також надіслати свою доповідь щодо отруєння у Солсбері, йдеться на сайті відомства.
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"В ній викладено все, що відомо російській стороні про цю справу. Посольство також готове зустрітися з Е.Хоупом з тим, щоб постаратися відповісти на всі питання щодо російської офіційної позиції", – йдеться в повідомленні.
24 канал писав, що Еван Хоуп попросив Путіна видати двох підозрюваних у вбивстві. Британська поліція вважає відповідальними за смерть матері Евана щонайменше двох громадян Росії.
Однак у посольстві не відповіли на заклик Хоупа до Путіна дозволити британської поліції допитати підозрюваних у злочині.
Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.
30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони, як і Скрипалі, нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
У обох інцидентах Британія вважає винною Росію. Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".
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