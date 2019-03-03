Новий скандал із росіянами у Британії: посла звинувачують у роботі на спецслужби

Два депутати палати громад британського парламенту – консерватор Боб Сілі та незалежний парламентарій Іен Остін – звернулись до голови МЗС країни Джеремі Ханта через діяльність посла Росії в Великобританії. Вони закликають ретельно вивчити можливий зв'язок Олександра Яковенка з КДБ і ГРУ.

Яковенко був агентом радянської розвідки у час своєї роботи в постійному представництві СРСР при ООН в 80-х роках, пише The Mail on Sunday із посиланням на власне розслідування.

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Видання апелює до офіційних документів про склад співробітників радянського постпредства при ООН в Нью-Йорку за 1985 і 1986 роки. З них випливає, що Яковенко покинув свою посаду в постпредстві і повернувся в Москву якраз тоді, коли з США вислали групу з 25 радянських дипломатів.

The Mail on Sunday зазначає, що в той час джерела американських ЗМІ в адміністрації президента Рональда Рейгана стверджували, ніби ця висилка "стане нищівним ударом по КДБ і ГРУ в Нью-Йорку" і торкнеться "старших офіцерів (радянської – 24 канал) розвідки".

У посольстві Росії в Великобританії із реакцією не забарились. Там розслідування британських ЗМІ назвали наклепом.

У річницю інциденту (у Солсбері – 24 канал) замість результатів розслідування, ми стали свідками безпрецедентної наклепницької атаки в британській пресі на посольство і особисто на посла,

– заявили там.

У російському відомстві стверджують, що усі дії добре "зрежисовані за часом" і "викликають жаль", а ще – там чекають вибачень.

Посольство Росії у Великобританії також обурилось через публікацію видання Financial Times. Російським дипломатам не сподобався матеріал про те, що російські ЗМІ висунули 138 версій подій зі Скрипалями. Усе там називають "антиросійською провокацією".

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб. Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.