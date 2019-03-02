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      Антиросійська провокація: у РФ зробили цинічну заяву про отруєння Скрипалів

      796 Читать новость на русском
      Отруєння у Солсбері
      Отруєння у Солсбері / фото з відкритих джерел

      Атмосфера секретності, яку створила Великобританія навколо справи про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, вказує на те, що все це – організована антиросійська провокація.

      Таку заяву зробили у посольстві Російської Федерації у Лондоні після того, як видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що росЗМІ висунули 138 версій того, що трапилось зі Скрипалями.

      Читайте також: Вони живі, але не хочуть бачитися із російськими дипломатами, – британський посол про Скрипалів

      Так, британське видання всього лиш послалося на доповідь лондонського Кінг-Коледжу, автори якої стверджують: російський телеканал RT та інформагентство Sputnik влада РФ використала в якості "знарядь дезінформації". Ці пропагандистські ЗМІ публікували та повторювали довгий список інформаційних повідомлень, які суперечили одні одним. Це робили для того, щоб створити заплутану картину подій, які мали місце у Солсбері в березні 2018 року.

      "Всі публікації британських ЗМІ уважно читають в Росії. Беручи до уваги їх суперечливий зміст, громадськість в нашій країні все більше переконується в тому, що в Солсбері ми стали свідками потужної антиросійської провокації. Створена британською владою атмосфера секретності навколо розслідування лише підживлює таке переконання", – цинічно відповіли на закиди британців у російському дипвідомстві.

      На інформацію про 138 російських версій у справі Скрипалів у дипломатів РФ теж з’явилась уїдлива відповідь. У посольстві пояснили: мовляв, російські журналісти намагаються дізнатися правду і взагалі – часто посилаються саме на матеріали своїх колег із Великобританії.

      Тому не дивно, звідки з’явились 138 версій. Це всього лиш прояв суспільної дискусії,
      – додали у посольстві Російської Федерації в Лондоні.

      Там також наголосили: з моменту інциденту у Солсбері пройшов майже рік, але британська влада досі не опублікувала результати розслідування.

      Читайте також: Отруєння у Солсбері: з'явились подробиці про третього фігуранта резонансної справи

      Зазначимо, що раніше у Великобританії заявили, що Солсбері нарешті очистили від слідів нервово-паралітичної речовини "Новачок". Також там вкотре повторили: розслідувати справу Скрипалів разом із росіянами не збираються.

      Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.

      Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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