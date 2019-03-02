Антироссийская провокация: в РФ сделали циничное заявление об отравлении Скрипалей

Атмосфера секретности, которую создала Великобритания вокруг дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, указывает на то, что все это – организованная антироссийская провокация.

Такое заявление сделали в посольстве Российской Федерации в Лондоне после того, как издание Financial Times опубликовало материал о том, что росСМИ выдвинули 138 версий того, что случилось со Скрипалями.

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Так, британское издание всего лишь сослалось на доклад лондонского Кинг-Колледжа, авторы которого утверждают: российский телеканал RT и информагентство Sputnik власти РФ использовали в качестве "орудий дезинформации". Эти пропагандистские СМИ публиковали и повторяли длинный список информационных сообщений, которые противоречили друг другу. Это делали для того, чтобы создать запутанную картину событий, которые имели место в Солсбери в марте 2018 года.

"Все публикации британских СМИ внимательно читают в России. Принимая во внимание их противоречивое содержание, общественность в нашей стране все больше убеждается в том, что в Солсбери мы стали свидетелями мощной антироссийской провокации. Созданная британскими властями атмосфера секретности вокруг расследования лишь подпитывает такое убеждение", – цинично ответили на упреки британцев в российском дипведомстве.

На информацию о 138 российских версиях по делу Скрипалей у дипломатов РФ тоже появился язвительный ответ. В посольстве объяснили: мол, российские журналисты пытаются узнать правду и вообще – часто ссылаются именно на материалы своих коллег из Великобритании.

Поэтому неудивительно, откуда появились 138 версий. Это всего лишь проявление общественной дискуссии,

– добавили в посольстве Российской Федерации в Лондоне.

Там также подчеркнули: с момента инцидента в Солсбери прошел почти год, но британские власти до сих пор не опубликовали результаты расследования.

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Отметим, что ранее в Великобритании заявили, что Солсбери наконец очистили от следов нервно-паралитического вещества "Новичок". Также там в очередной раз повторили: расследовать дело Скрипалей вместе с россиянами не собираются.