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      Антироссийская провокация: в РФ сделали циничное заявление об отравлении Скрипалей

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      Отравление в Солсбери
      Отравление в Солсбери / Фото из открытых источников

      Атмосфера секретности, которую создала Великобритания вокруг дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, указывает на то, что все это – организованная антироссийская провокация.

      Такое заявление сделали в посольстве Российской Федерации в Лондоне после того, как издание Financial Times опубликовало материал о том, что росСМИ выдвинули 138 версий того, что случилось со Скрипалями.

      Читайте также: Они живы, но не хотят видеться с российскими дипломатами, – британский посол о Скрипалях

      Так, британское издание всего лишь сослалось на доклад лондонского Кинг-Колледжа, авторы которого утверждают: российский телеканал RT и информагентство Sputnik власти РФ использовали в качестве "орудий дезинформации". Эти пропагандистские СМИ публиковали и повторяли длинный список информационных сообщений, которые противоречили друг другу. Это делали для того, чтобы создать запутанную картину событий, которые имели место в Солсбери в марте 2018 года.

      "Все публикации британских СМИ внимательно читают в России. Принимая во внимание их противоречивое содержание, общественность в нашей стране все больше убеждается в том, что в Солсбери мы стали свидетелями мощной антироссийской провокации. Созданная британскими властями атмосфера секретности вокруг расследования лишь подпитывает такое убеждение", – цинично ответили на упреки британцев в российском дипведомстве.

      На информацию о 138 российских версиях по делу Скрипалей у дипломатов РФ тоже появился язвительный ответ. В посольстве объяснили: мол, российские журналисты пытаются узнать правду и вообще – часто ссылаются именно на материалы своих коллег из Великобритании.

      Поэтому неудивительно, откуда появились 138 версий. Это всего лишь проявление общественной дискуссии,
      – добавили в посольстве Российской Федерации в Лондоне.

      Там также подчеркнули: с момента инцидента в Солсбери прошел почти год, но британские власти до сих пор не опубликовали результаты расследования.

      Читайте также: Отравление в Солсбери: появились подробности о третьем фигуранте резонансного дела

      Отметим, что ранее в Великобритании заявили, что Солсбери наконец очистили от следов нервно-паралитического вещества "Новичок". Также там в очередной раз повторили: расследовать дело Скрипалей вместе с россиянами не собираются.

      blog_ava
      Это бред, – генерал США жестко раскритиковал страны НАТО из-за агрессии России в Украине
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      Теги: Новости России Новости политики Российская пропаганда Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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