Избавились от "Новичка" полностью: Солсбери должны объявить очищенным от российского яда

Британский город Солсбери, в котором пытались отравить экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, 1 марта должны провозгласить полностью очищенным от нервно-паралитического вещества "Новичок".

Британским военным понадобилось 13 тысяч часов, чтобы избавиться опасного яда в местах, где были поражены Скрипали. Так, эти спецгруппы собрали в городе около 5 тысяч проб (как из всего Солсбери, так и из города Эймсбери, где от отравления веществом класса "Новичок" погибла женщина). Операция по очистке всех этих территорий составила 355 дней, передает Press Association.

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"Новичок" – это, пожалуй, одно из самых опасных и сложных химических веществ, которые существуют сегодня, и оно может легко и быстро распространяться,

– рассказывают военные, вовлеченные в спецоперации по очистке Солсбери.

Кстати, около 600-800 военнослужащих были привлечены к очистке города: 190 из них работали фактически все время. Кроме того, было проведено почти 250 "умышленных операций" по дезактивации опасных районов.

Операцию по очистке Солсбери называют самым длинным подобным событием в истории Великобритании.

Отметим, что в январе нервно-паралитическое вещество "Новичок" внесли в перечень Конвенции о запрещении химического оружия. Так, 14 членов исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, инициированное Соединенными Штатами Америки, Канадой и Нидерландами.

Что такое "Новичок"?

Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.



Они были разработаны в СССР в Государственном союзном Научно-исследовательском институте органической химии и технологии, расположенном в Москве. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".



Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. Поражение от этого вещества – практически неизлечимо.

Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).



Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.



Позже появилась информация о третьем фигуранте резонансного дела – так называемом "Сергее Федотове", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.