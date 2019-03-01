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      Избавились от "Новичка" полностью: Солсбери должны объявить очищенным от российского яда

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      Солсбери готовы назвать очищенным от "Новичка"
      Солсбери готовы назвать очищенным от "Новичка" / Getty images

      Британский город Солсбери, в котором пытались отравить экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, 1 марта должны провозгласить полностью очищенным от нервно-паралитического вещества "Новичок".

      Британским военным понадобилось 13 тысяч часов, чтобы избавиться опасного яда в местах, где были поражены Скрипали. Так, эти спецгруппы собрали в городе около 5 тысяч проб (как из всего Солсбери, так и из города Эймсбери, где от отравления веществом класса "Новичок" погибла женщина). Операция по очистке всех этих территорий составила 355 дней, передает Press Association.

      Читайте также: Они живы, но не хотят видеться с российскими дипломатами, – британский посол о Скрипалях

      "Новичок" – это, пожалуй, одно из самых опасных и сложных химических веществ, которые существуют сегодня, и оно может легко и быстро распространяться,
      – рассказывают военные, вовлеченные в спецоперации по очистке Солсбери.

      Кстати, около 600-800 военнослужащих были привлечены к очистке города: 190 из них работали фактически все время. Кроме того, было проведено почти 250 "умышленных операций" по дезактивации опасных районов.

      Операцию по очистке Солсбери называют самым длинным подобным событием в истории Великобритании.

      Отметим, что в январе нервно-паралитическое вещество "Новичок" внесли в перечень Конвенции о запрещении химического оружия. Так, 14 членов исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, инициированное Соединенными Штатами Америки, Канадой и Нидерландами.

      Что такое "Новичок"?
      Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

      Они были разработаны в СССР в Государственном союзном Научно-исследовательском институте органической химии и технологии, расположенном в Москве. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".

      Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. Поражение от этого вещества – практически неизлечимо.

      Что известно об отравлении Скрипалей?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

      Позже появилась информация о третьем фигуранте резонансного дела – так называемом "Сергее  Федотове", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.

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      Теги: Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания
      Источник: 24 Канал
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