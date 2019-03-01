Позбулися від "Новачка" повністю: Солсбері мають оголосити очищеним від російської отрути

Британське місто Солсбері, у якому намагалися отруїти екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, 1 березня мають проголосити повністю очищеним від нервово-паралітичної речовини"Новачок".

Британським військовим знадобилось 13 тисяч годин, щоб позбутися небезпечної отрути у місцях, де були уражені Скрипалі. Так, ці спецгрупи зібрали у місті близько 5 тисяч проб (як зі всього Солсбері, так і з містечка Еймсбері, де від отруєння речовиною класу "Новачок" загинула жінка). Операція з очищення усіх цих територій склала 355 днів, передає Press Association.

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"Новачок" – це, мабуть, одна з найнебезпечніших і найскладніших хімічних речовин, що існують сьогодні, і вона може дуже легко і швидко розповсюджуватись,

– розповідають військові, залучені до спецоперації з очищення Солсбері.

До речі, близько 600-800 військовослужбовців були залучені до очищення міста: 190 із них працювали фактично увесь час. Окрім того, було проведено майже 250 "навмисних операцій" із дезактивації небезпечних районів.

Операцію з очищення Солсбері називають найдовшою подібною подією в історії Великобританії.

Зазначимо, що у січні нервово-паралітичну речовину "Новачок" внесли до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї. Так, 14 членів виконавчої ради схвалили відповідну пропозицію, ініційовану Сполученими Штатами Америки, Канадою та Нідерландами.

Що таке "Новачок"?Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.



Вони були розроблені в СРСР в Державному союзному Науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, розташованому в Москві. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".



Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч. Ураження від цієї речовини – практично невиліковне.

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.



Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.