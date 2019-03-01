10:11
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Позбулися від "Новачка" повністю: Солсбері мають оголосити очищеним від російської отрути

      41 Читать новость на русском
      Солсбері готові назвати очищеним від "Новачка"
      Солсбері готові назвати очищеним від "Новачка" / Getty images

      Британське місто Солсбері, у якому намагалися отруїти екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, 1 березня мають проголосити повністю очищеним від нервово-паралітичної речовини"Новачок".

      Британським військовим знадобилось 13 тисяч годин, щоб позбутися небезпечної отрути у місцях, де були уражені Скрипалі. Так, ці спецгрупи зібрали у місті близько 5 тисяч проб (як зі всього Солсбері, так і з містечка Еймсбері, де від отруєння речовиною класу "Новачок" загинула жінка). Операція з очищення усіх цих територій склала 355 днів, передає Press Association.

      Читайте також: Вони живі, але не хочуть бачитися із російськими дипломатами, – британський посол про Скрипалів

      "Новачок" – це, мабуть, одна з найнебезпечніших і найскладніших хімічних речовин, що існують сьогодні, і вона може дуже легко і швидко розповсюджуватись,
      – розповідають військові, залучені до спецоперації з очищення Солсбері.

      До речі, близько 600-800 військовослужбовців були залучені до очищення міста: 190 із них працювали фактично увесь час. Окрім того, було проведено майже 250 "навмисних операцій" із дезактивації небезпечних районів.

      Операцію з очищення Солсбері називають найдовшою подібною подією в історії Великобританії.

      Зазначимо, що у січні нервово-паралітичну речовину "Новачок" внесли до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї. Так, 14 членів виконавчої ради схвалили відповідну пропозицію, ініційовану Сполученими Штатами Америки, Канадою та Нідерландами.

      Що таке "Новачок"?Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.

      Вони були розроблені в СРСР в Державному союзному Науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, розташованому в Москві. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".

      Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч. Ураження від цієї речовини – практично невиліковне.

      Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.

      Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.

      blog_ava
      Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
      сьогодні
      16193
      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Великобританія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Це не лише війна, а ще й битва за свідомість людей
      сьогодні , 08:40 Це не лише війна, а ще й битва за свідомість людей
      Соломія Соломка 261
      Українці можуть їздити до Грузії без закордонного паспорта
      сьогодні , 09:53 Українці можуть їздити до Грузії без закордонного паспорта
      255
      Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати
      сьогодні , 09:49 Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати
      1420
      Нові пенсії, субсидії, будівельні норми: що зміниться у березні 2019
      сьогодні , 07:01 Нові пенсії, субсидії, будівельні норми: що зміниться у березні 2019
      Яніна Ткачук 4853
      Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      сьогодні , 00:40 Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      Світлана Попова 2495
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук