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      Новый скандал с россиянами в Британии: посла обвиняют в работе на спецслужбы

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      Британские депутаты обвинили посла России в работе на спецслужбы
      Британские депутаты обвинили посла России в работе на спецслужбы / Фото из открытых источников

      Два депутата палаты общин британского парламента – консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин – обратились к главе МИД страны Джереми Ханту из-за деятельности посла России в Великобритании. Они призывают тщательно изучить возможную связь Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.

      Яковенко был агентом советской разведки в ходе своей работы в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах, пишет The Mail on Sunday со ссылкой на собственное расследование.

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      Издание апеллирует к официальным документам о составе сотрудников советского постпредства при ООН в Нью-Йорке за 1985 и 1986 годы. Из них следует, что Яковенко покинул свой пост в постпредстве и вернулся в Москву как раз тогда, когда с США выслали группу из 25 советских дипломатов.

      The Mail on Sunday отмечает, что в то время источники американских СМИ в администрации президента Рональда Рейгана утверждали, что эта высылка "станет сокрушительным ударом по КГБ и ГРУ в Нью-Йорке" и коснется "старших офицеров (советской – 24 канал) разведки".

      В посольстве России в Великобритании с реакцией не замедлили. Там расследования британских СМИ назвали клеветой.

      В годовщину инцидента (в Солсбери – 24 канал) вместо результатов расследования, мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла,
      – заявили там.

      В российском ведомстве утверждают, что все действия хорошо "срежиссированы по времени" и "вызывают сожаление", а еще – там ждут извинений.

      Посольство России в Великобритании также возмутилось из-за публикации издания Financial Times. Российским дипломатам не понравился материал о том, что российские СМИ выдвинули 138 версий событий со Скрипалями. Все там называют "антироссийской провокацией".

      Что известно об отравлении Скрипалей?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Позже появилась информация о третьем фигуранте резонансного дела – так называемом "Сергее Федотове", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.

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      Теги: Новости России Новости политики Великобритания
      Источник: 24 Канал
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