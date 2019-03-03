Российские дипломаты зовут на встречу британца, мать которого умерла от "Новичка"

Сын Дон Стерджесс, жертвы "Новичка", направил письмо российскому президенту Владимиру Путину с призывом к справедливости. В посольстве России в Великобритании ответили – теперь зовут Эвана Хоупа на встречу.

В посольстве хотят также послать свой доклад об отравлении в Солсбери, говорится на сайте ведомства.

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"В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Э.Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все вопросы касательно российской официальной позиции", – говорится в сообщении.

24 канал писал, что Эван Хоуп попросил Путина выдать двух подозреваемых в убийстве. Британская полиция считает ответственными за смерть матери Эвана по меньшей мере двух граждан России.

Однако в посольстве не ответили на призыв Хоупа к Путину разрешить британской полиции допросить подозреваемых в преступлении.

Что известно об отравлении "Новичком" в Британии?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.



30 июня 2018 года в городе Эймсбери, что недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они, как и Скрипали, нервно-паралитическим веществом "Новичок".



В обоих инцидентах Великобритания считает виновным Россию. Правоохранители выяснили, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".