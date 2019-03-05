Отруєння Скрипалів: до злочину імовірно причетний четвертий співробітник російського ГРУ

У справі про отруєння у британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії існує четвертий фігурант. Наразі його ідентифікацією займаються розслідувачі.

Цей четвертий фігурант теж є співробітником ГРУ РФ і раніше активно переміщався Європою. Про це розповів журналіст-розслідувач і головний редактор The Insider Роман Доброхотов в ефірі телеканалу "Настоящее время".

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Так, особу цього підозрюваного Доброхотов не назвав, проте наголосив: він та інші розслідувачі наразі займаються ідентифікацією даних про нього. Єдине, що редактор The Insider сказав із впевненістю: четвертий фігурант резонансної справи Скрипалів теж є співробітником російського ГРУ.

"Ми припускаємо, що є четверта людина, – про це писали і британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більш того, у нас вже є підозрюваний на четверту кандидатуру. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ, і він вельми активно переміщався Європою", – пояснив журналіст.

Окрім цього, Доброхотов пригадав, що третій фігурант справи Скрипалів, особу якого нещодавно вдалося ідентифікувати розслідувачам, намагався отруїти у Болгарії бізнесмена Омеляна Гебрєва.

На думку журналіста, такі замахи були радше систематичною роботою: фігуранти справи Скрипалів та інші високопоставлені працівники ГРУ не раз і не двічі намагалися отруїти людей у різних країнах Європи. Наразі журналісти збирають інформацію про ці випадки: оприлюднення даних про них, на думку Доброхотова, може перевершити у гучності навіть отруєння у Солсбері.

Багато, хто каже: як же так, у них кожна операція провал? А я скажу: ми точно знаємо про 2, а якщо таких замахів було 20 – 30, то виходить, що не так вже й погано вони працюють, якщо стільки часу вдавалося це приховувати,

– додав розслідувач.

Що відомо про отруєння у Солсбері? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.



30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони теж нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".