Одностайно: посол США розповів про наміри Сенату щодо антиросійських санкцій

У питанні санкцій проти Росії єдині американські сенатори і з Демократичної, і з Республіканської партій. Усі в Сенаті пам'ятають і усвідомлюють, в чому небезпека дій Москви.

Практично усі члени Конгресу мають спільну думку щодо поведінки Росії, повідомив посол США в Москві Джон Хантсман, пише Радіо Свобода.

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"Це питання в Сенаті США об’єднало практично 100 відсотків республіканців та демократів", – пояснив він.

Хантсман нагадав, що в листопаді 2016 року Міжнародний кримінальний суд назвав протистояння на сході України "міжнародним збройним конфліктом між Україною та Росію".

Люди в Конгресі однаково дуже сильно відчувають ці питання та як ми повинні відповідати,

– наголосив посол США.

Окрім того, американська розвідка вважає Росією винною у втручанні в американські президентські вибори 2016 року. Не забули у Сенаті і про російського юриста Сергія Магнітського, смерть якого у 2009 році призвела до запровадження санкційних "списків Магнітського".

Що таке "Закон Магнітського"?Його прийняли у 2012 році. Закон дозволяє відповідати обмежувальними заходами на грубі порушення прав людини. Документ містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.



З 2016 року закон поширюється не тільки на росіян, але і на будь-яких іноземних громадян, чиї імена внесено до документу. Відповідно до закону, імена осіб, причетних до брутальних порушень прав людини, будуть оприлюднені.

Зазначимо, санкції США проти Росії стосуються, зокрема, російської агресії в Україні, втручання Кремля в американські вибори та отруєння в Британії російського розвідника Сергія Скрипаля.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

Кого стосуються американські санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

Зазначимо, США разом із Євросоюзом, Канадою та Австралією відреагували на агресію Росії проти України поблизу Керченської протоки. Тоді російські прикордонники обстріляли українські кораблі та захопили у полон 24 моряків

Хто у "азовському" списку США?

Тут фігурують чотири російських чиновники, які були причетні до нападу у Керченській протоці: