Единодушно: посол США рассказал о намерениях Сената по антироссийским санкциям

В вопросе санкций против России едины американские сенаторы и Демократической, и Республиканской партий. Все в Сенате помнят и осознают, в чем опасность действий Москвы.

Практически все члены Конгресса имеют общее мнение относительно поведения России, сообщил посол США в Москве Джон Хантсман, пишет Радио Свобода.

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"Этот вопрос в Сенате США объединил практически 100 процентов республиканцев и демократов", – пояснил он.

Хантсман напомнил, что в ноябре 2016 года Международный уголовный суд назвал противостояние на востоке Украины "международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией".

Люди в Конгрессе все равно очень сильно ощущают эти вопросы и как мы должны отвечать,

– подчеркнул посол США.

Кроме того, американская разведка считает Россию виновной во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Не забыли в Сенате и про российского юриста Сергея Магнитского, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционных "списков Магнитского".

Что такое "Закон Магнитского"?Его приняли в 2012 году. Закон позволяет отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека. Документ содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.



С 2016 года закон распространяется не только на россиян, но и на любых иностранных граждан, чьи имена внесены в документ. Согласно закону, имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Отметим, санкции США против России касаются, в частности, российской агрессии в Украине, вмешательств Кремля в американские выборы и отравления в Британии российского разведчика Сергея Скрипаля.

Отметим, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

Кого касаются американские санкции?Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лица правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

Отметим, США вместе с Евросоюзом, Канадой и Австралией отреагировали на агрессию России против Украины вблизи Керченского пролива. Тогда российские пограничники обстреляли украинские корабли и захватили в плен 24 моряков

Кто в "азовском" списке США?

Здесь фигурируют четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе: