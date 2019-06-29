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      Операцією з отруєння Скрипалів керував працівник ГРУ Росії Сергєєв, – Bellingcat

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      Юлія та Сергій Скрипалі, яких отруїли у Солсбері
      Юлія та Сергій Скрипалі, яких отруїли у Солсбері / Фото з відкритих джерел

      Операцією працівників Головного розвідуправління Росії, які отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію, керував з Лондона третій підозрюваний. Журналісти з'ясували, що це працівник ГРУ Денис Сергєєв, який подорожував з паспортом на ім'я Сергій Федотов.

      Сергєєв прилетів до Лондона за 2 дні до отруєння Скрипалів – 2 березня 2018 року, повідомляють у своєму розслідування Bellingcat та The Insider.

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      Журналісти з’ясували, що Сергєєв постійно телефонував лише одному абонентові, чий номер телефону у базі даних зазначений як "незареєстрований". На сьогодні у базі видалені всі метадані про дзвінки цього абонента – логи IMEI/IMSI, номери стільникових вишок та інше.

      Сергєєв також дуже активно використовував месенджери – Telegram, Viber, WhatsApp і Messenger, з допомогою яких пересилав фото.

      Працівник ГРУ Росії Денис Сергєєв отруєння Солсбері Скрипалі
      Працівник ГРУ Росії Денис Сергєєв

      За день до отруєння Скрипалів Сергєєв міг зустрітися з виконавцями замаху Олександром Мішкіним (вигадане ім’я – Олександр Петров) та Анатолієм Чепігою (Руслан Боширов). Того дня працівник ГРУ перебував у районі Oxford circus. Зауважимо, що Мішкін і Чепіга в інтерв'ю раніше розповідали, що були в тому ж районі, щоб нібито "купити кросівки".

      В день отруєння, 4 березня, Сергєєв вилетів до Москви. Дослідивши дані про пересування ГРУшника в Москві, розслідувачі зясували, що Сергєєв щодня приїжджав до свого офісу на Хорошевському шосе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Навіть після того, як Сергєєва почали називати третім фігурантом отруєння у Солсбері, він продовжував ходити на роботу.

      Сергєєв служить у ранзі генерал-майора, інформує BBC Newsnigh. Тож журналісти Bellingcat та The Insider вважають, що це – підтвердженням того, що Сергєєв керував діями Чепіги і Мішкіна.

      На початку березня 2019 року головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявив, що у справі про отруєння Скрипалів є ще один підозрюваний. При цьому особу цього підозрюваного журналіст не розкрив, лише заявив, що він теж був працівником ГРУ Росії.

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      Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

      Чепіга і Мішкін
      Чепіга і Мішкін

      blog_ava
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      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Розслідування Новини Росії
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