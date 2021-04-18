Официальная Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на спецслужбы России. В Киеве такой шаг Чехии одобрили.

Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что поступки россиян не должны оставаться безнаказанными.

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Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который вызвал человеческие жертвы. Мы в Украине очень хорошо знаем злонамеренные методы России,

– отметил Кулеба.

Ukraine supports Czech Republic’s response as Czech law enforcement confirmed Russia's involvement in the massive ammunition depot explosion in 2014 which caused loss of life. We in Ukraine know Russia's malicious methods all too well. Such acts should not go unpunished. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2021

Подробности о скандале с российскими дипломатами

Детали о высылке российских дипломатов рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. Собранную о предполагаемых шпионах информацию передали президенту страны Милошу Земану. Он решение МИД одобрил.

Чешские спецслужбы идентифицировали 18 россиян как сотрудников Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления. Именно они, считают в Праге, могли быть причастны к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Обратите внимание! Взрывы на военных складах в Врбетице прозвучали 16 октября и 3 декабря 2014 года. Два слада были полностью уничтожены, погибли 2 человека.

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