Украина – за: МИД поддерживает высылку российских дипломатов из Чехии
Официальная Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на спецслужбы России. В Киеве такой шаг Чехии одобрили.
Источник:Твиттер Дмитрия Кулебы
Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что поступки россиян не должны оставаться безнаказанными.
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Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который вызвал человеческие жертвы. Мы в Украине очень хорошо знаем злонамеренные методы России,
– отметил Кулеба.
Подробности о скандале с российскими дипломатами
Детали о высылке российских дипломатов рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. Собранную о предполагаемых шпионах информацию передали президенту страны Милошу Земану. Он решение МИД одобрил.
Чешские спецслужбы идентифицировали 18 россиян как сотрудников Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления. Именно они, считают в Праге, могли быть причастны к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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