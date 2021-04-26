Россия требует от Украины объяснений относительно мин, которые сама же уничтожила в Чехии
МИД России хочет получить объяснения от Украины относительно оружия, которое хранилось на складах во Врбетице. Государство-агрессора, которое причастно к уничтожению боеприпасов, интересуют противопехотные мины.
Источник:МИД России
Соответствующее заявление Министерства иностранных дел России опубликовали 26 апреля. Там отмечают: соответствующие обращения направили Украине, Чехии и Болгарии.
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Оружие Украины в Чехии: почему это интересует Россию
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала: на складах во Врбетице, как свидетельствуют данные СМИ, хранили противопехотные мины. Делали это якобы в обход Конвенции о запрете противопехотных мин.
Поэтому Россия хочет знать, как это произошло, поэтому направила официальные запросы. Что в дальнейшем они собираются делать с полученной информацией – не указали.
Причастность России к взрывам во Врбетице
- Взрывы на складе боеприпасов вблизи Врбетице произошли в октябре 2014 года.
- Тогда погибли 2 человека, а убытки достигли нескольких миллионов.
- Лишь спустя 7 лет чешские правоохранители заявили, что к трагедии причастны российские спецслужбы.
- Среди подозреваемых – агенты ГРУ "Боширов" и "Петров", которые участвовали в отравлении Скрипалей химическим оружием "Новичок".
- После обнародования результатов Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, причастных к шпионажу.
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