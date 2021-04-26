МИД России хочет получить объяснения от Украины относительно оружия, которое хранилось на складах во Врбетице. Государство-агрессора, которое причастно к уничтожению боеприпасов, интересуют противопехотные мины.

Соответствующее заявление Министерства иностранных дел России опубликовали 26 апреля. Там отмечают: соответствующие обращения направили Украине, Чехии и Болгарии.

Важно Диверсии ГРУ России в Чехии и Болгарии должны были ослабить Украину в войне, – Bellingcat

Оружие Украины в Чехии: почему это интересует Россию

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала: на складах во Врбетице, как свидетельствуют данные СМИ, хранили противопехотные мины. Делали это якобы в обход Конвенции о запрете противопехотных мин.

Поэтому Россия хочет знать, как это произошло, поэтому направила официальные запросы. Что в дальнейшем они собираются делать с полученной информацией – не указали.

Обратите внимание! Расследователи Bellingcat пришли к выводу, что взрывы в Чехии намеревались ослабить Украину. Поскольку на складах было оружие, которое предназначалось Украине, его целенаправленно разрушили.

Причастность России к взрывам во Врбетице